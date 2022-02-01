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بقيادة القوات البحرية الأمريكية.. انطلاق "أكبر تمرين بحري" في الشرق الأوسط

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بقيادة القوات البحرية الأمريكية.. انطلاق
Globallookpress
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انطلق، أمس، في مملكة البحرين، "أكبر تمرين بحري" في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة ما يصل إلى 50 سفينة من أكثر من 60 دولة.

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وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، في منشور على موقع "تويتر": "بدأ أكبر تمرين بحري في منطقة الشرق الأوسط، "IMX / CE 2022" في 31 يناير في مملكة البحرين". وأضافت: "سيشمل التدريب 9000 فرد وما يصل إلى 50 سفينة من أكثر من 60 دولة شريكة ومنظمة دولية تعمل في منطقتين".

وأضافت: "خلال اليوم الأول، تم إطلاع ولي العهد ونائب القائد الأعلى ورئيس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على التكنولوجيا غير المأهولة الجديدة، وشاهد عرضا تجريبيا في عرض البحر".

وهذا التمرين البحري الدولي (IMX) 2022، هو حدث تدريبي بحري لمدة 18 يوما تقوده القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، مع تمرين Cutlass Express (CE) الذي تقوده سنويا القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا.

وسيسمح التمرين للقوات المشاركة باختبار الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في سيناريوهات تدريب مختلفة وتطبيق الدروس على العمليات المستقبلية في العالم الحقيقي.

وسيركز التدريب أيضا على تعزيز القدرات في القيادة والسيطرة، والسيطرة على البحر، وعمليات الأمن البحري، والتدابير المضادة للألغام، بحسب موقع "خدمة توزيع المعلومات المرئية الدفاعية".

المصدر: RT+ dvidshub

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