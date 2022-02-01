بقيادة القوات البحرية الأمريكية.. انطلاق "أكبر تمرين بحري" في الشرق الأوسط

انطلق، أمس، في مملكة البحرين، "أكبر تمرين بحري" في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة ما يصل إلى 50 سفينة من أكثر من 60 دولة.

إقرأ المزيد

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، في منشور على موقع "تويتر": "بدأ أكبر تمرين بحري في منطقة الشرق الأوسط، "IMX / CE 2022" في 31 يناير في مملكة البحرين". وأضافت: "سيشمل التدريب 9000 فرد وما يصل إلى 50 سفينة من أكثر من 60 دولة شريكة ومنظمة دولية تعمل في منطقتين".

The Middle East region’s largest maritime exercise, IMX/CE 2022, commenced Jan. 31 in the Kingdom of Bahrain. The training will include 9,000 personnel and up to 50 ships from more than 60 partner nations and international organizations operating across two regions. — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 31, 2022

The Middle East region’s largest maritime exercise, IMX/CE 2022, commenced Jan. 31 in the Kingdom of Bahrain. The training will include 9,000 personnel and up to 50 ships from more than 60 partner nations and international organizations operating across two regions. — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 31, 2022

وأضافت: "خلال اليوم الأول، تم إطلاع ولي العهد ونائب القائد الأعلى ورئيس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على التكنولوجيا غير المأهولة الجديدة، وشاهد عرضا تجريبيا في عرض البحر".

During the first day, the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and Prime Minister of Bahrain, HRH Prince Salman bin Hamad Al-Khalifa, was briefed on new unmanned technology and observed an at-sea demo. Read more: https://t.co/6w53L0UzHlpic.twitter.com/fT2RFxIhp7 — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 31, 2022

وهذا التمرين البحري الدولي (IMX) 2022، هو حدث تدريبي بحري لمدة 18 يوما تقوده القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، مع تمرين Cutlass Express (CE) الذي تقوده سنويا القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا.

وسيسمح التمرين للقوات المشاركة باختبار الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في سيناريوهات تدريب مختلفة وتطبيق الدروس على العمليات المستقبلية في العالم الحقيقي.

وسيركز التدريب أيضا على تعزيز القدرات في القيادة والسيطرة، والسيطرة على البحر، وعمليات الأمن البحري، والتدابير المضادة للألغام، بحسب موقع "خدمة توزيع المعلومات المرئية الدفاعية".

المصدر: RT+ dvidshub