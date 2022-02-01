مسؤولة أمريكية: بدأنا مرحلة الخطوة الأولى بشأن اتفاق تجاري مع الصين

أعلنت مسؤولة تجارية في الإدارة الأمريكية، أمس الاثنين، أن العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين تمر بمرحلة "صعبة".

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وقالت الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، إن فريقها "سوف ينخرط بقوة" في المحادثات الجارية مع الصين بشأن التزامات بكين بشراء بضائع أمريكية بموجب اتفاق تم توقيعه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضافت: "نحن في مرحلة صعبة للغاية من هذه العلاقة التجارية"، مضيفة أن "المحادثات ليست سهلة".

وكان البلدان قد وقعا ما يسمى بـ "المرحلة الأولى" من اتفاقية تجارية في يناير عام 2020، تعهدت فيها بكين بزيادة مشترياتها من المنتجات والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021.

لكن وسط جائحة كورونا أخفقت بكين في تحقيق هذه الأهداف.

وقالت تاي إنها بدأت محادثات "الخطوة الأولى" مع الصين بشأن الاتفاق لكن لم يتم التوصل إلى نتائج حتى الآن.

وأضافت في كلمة عالية النبرة خلال نقاش مع نقابة المحامين الوطنية الأمريكية في آسيا والمحيط الهادي، أن الهدف الأوسع للإدارة هو "الدفاع عن الاقتصاد الأمريكي وعمالنا وشركاتنا من الآثار السلبية" لسياسات الصين غير السوقية.

وقال بايدن مؤخرا إنه ليس مستعدا بعد لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه ترامب عام 2018 على منتجات صينية بقيمة 370 مليار دولار، مشيرا إلى ممارسات تجارية "غير منصفة".

المصدر: أ ف ب