تواصل إعادة ترتيب البيت الداخلي في كازاخستان

أفادت الخدمة الصحفية الرئاسية في كازاخستان بأن رئيس البلاد قاسم جومارت توكايف أقال ييرلان كوشانوف من منصب رئيس الإدارة الرئاسية.

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وذكر بيان بالخصوص أنه "بموجب مرسوم صادر عن رئيس الدولة، تم إعفاء ييرلان جاكانوفيتش كوشانوف من منصبه كرئيس للإدارة الرئاسية لجمهورية كازاخستان، بالعلاقة مع نقله إلى وظيفة أخرى".

وكان كوشانوف قد حصل يوم الأربعاء الماضي على تفويض من حزب "نور أوتان" لشغل مقعد شاعر في مجلس النواب قد انتخب رئيسا للمجلس، وكان ذلك بعد أن قدم رئيس المجلس التشريعي نورلان نيجماتولين طلبا لإنهاء صلاحياته في وقت مبكر.

ونشر بيريك أوالي، المتحدث باسم الرئاسة في كازاخستان في موقع "إنستغرام" صورة من حفل تنصيب كوشانوف، مرفقا بتعريف يقول: "الرئيس الجديد لبرلمان كازاخستان ييرلان كوشانوف".

المصدر: نوفوستي