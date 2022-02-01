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صحيفة: جونسون سيزور أوكرانيا اليوم حال حصوله على نتيجة سلبية لاختبار كورونا

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صحيفة: جونسون سيزور أوكرانيا اليوم حال حصوله على نتيجة سلبية لاختبار كورونا
AP
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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أفادت صحيفة "The Telegraph" بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي كان على اتصال مع وزيرة الخارجية ليز تراس المصابة بكورونا، سيتوجه اليوم الثلاثاء إلى أوكرانيا.

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ونقلت الصحيفة عن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء: "أكد "داونينغ ستريت" أن رئيس الوزراء سيتوجه على أي حال إلى أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، حال حصوله على نتيجة سلبية لاختبار كورونا".

كان من المتوقع أن يزور جونسون أوكرانيا اليوم الثلاثاء برفقة وزيرته للخارجية، ليز تراس، لكنها أصيبت عشية الزيارة بفيروس كورونا وعزلت نفسها.

وقال المكتب الصحفي لرئيس الوزراء البريطاني، سابقا، إن الزيارة إلى أوكرانيا ستظهر دعم لندن لكييف، فيما سيبحث جونسون مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، "النشاط العدواني" لروسيا.

المصدر: نوفوستي

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