"إيكاو": "ثغرات وتناقضات" في المعلومات حول حادثة طائرة "رايان إير"

قالت منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" إن بعض دول المنظمة أعربت عن قلقها لأنه توجد "ثغرات وتناقضات"، في المعلومات التي قدمتها بيلاروس حول هبوط طائرة "رايان إير"في مينسك عام 2021.

وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع الأول للدورة 225 لمجلس الإيكاو: "أعربت بعض الدول الأعضاء في مجلس "إيكاو" عن قلقها إزاء الثغرات في المعلومات التي قدمتها بيلاروس، والتناقضات في دلائل الإثبات التي كانت متوفرة في فترة التحقيق، بما في ذلك بعض الجوانب الهامة جدا لإعادة بناء ما حدث فعلا".

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ولم تحدد المنظمة، أي دول بالضبط أعربت لها عن هذا القلق، لكنها فقط أشارت إلى أنه شارك في مناقشات يوم الاثنين حول حادثة الطائرة ممثلون عن دول غير أعضاء في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، مثل بيلاروس وليتوانيا وبولندا وإيرلندا.

وبعد ظهور هذه المعلومات، طلب مجلس منظمة الطيران المدني الدولي من فريق التحقيق في المنظمة، مواصلة عمله.

المصدر: نوفوستي