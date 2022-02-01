واشنطن تطلب من أسر موظفييها مغادرة بيلاروس

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها أمرت أفراد عائلات الموظفيين الحكوميين الأمريكيين في بيلاروس بمغادرة هذه الجمهورية.

وأضافت الوزارة في بيانها: "أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أمرا في 31 يناير 2022 لأفراد عائلات الموظفين الحكوميين في بيلاروس بالمغادرة".

وذكر البيان، أنه "وعلى خلفية النشاط العسكري الروسي غير المعتاد والمثير للقلق" بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، يجب على المواطنين الأمريكيين في بيلاروس أو الذين يرغبون في السفر إلى هناك أن يأخذوا في الحسبان أنه لا يمكن التنبؤ بالوضع في المنطقة.

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في الأشهر الأخيرة، أصبحت العلاقات بين روسيا والغرب أكثر توترا. وتتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الجانب الروسي بالتحضير "لغزو" أوكرانيا، بما في ذلك من جانب بيلاروس، وبسبب ذلك يتم تعزيز تواجد الناتو العسكري في أوروبا الشرقية.

من جانبها، ترفض روسيا كل هذه المزاعم وتشدد على أن سلطات كييف بالذات، تنتهك اتفاقيات مينسك.

المصدر: نوفوستي