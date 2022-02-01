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سلطات أوكرانيا: تعيين 70% من قيادات قوات الدفاع المحلي

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سلطات أوكرانيا: تعيين 70% من قيادات قوات الدفاع المحلي
Legion-Media Vyacheslav Madiyevskyy / Avalon
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أعلن أمين مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف عن إتمام تعيين ما لا يقل عن 70% من قيادات قوات الدفاع المحلي في المناطق الأوكرانية.

وقال دانيلوف في حديث لقناة ICTV الأوكرانية إن "القيادة تم تشكيلها بنسبة ما بين 70 و80%".

وأكدت نائبة وزير الدفاع آنا ماليار أن تشكيل قوات الدفاع المحلي يجري وفقا للجدول المقرر، وقد أجرت تدريبات يوم السبت، وهذه التدريبات ستكون منتظمة.

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وكان دانيلوف قد أكد في تصريح صحفي منفصل أنه لا يرى دليلا بعد على تحضير روسيا لهجوم عسكري واسع النطاق على أوكرانيا، وأن السلطات الأوكرانية "تسيطر على الوضع".

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد نفت مرارا وجود أي خطط لديها لشن "هجوم" على أوكرانيا، وترفض الاتهامات الغربية والأوكرانية بذلك.

المصدر: تاس

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