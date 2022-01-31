بوشكوف يكشف المغزى الرئيسي وراء التهديدات الغربية بفرض عقوبات على روسيا

أكد السناتور الروسي أليكسي بوشكوف أن مغزى تهديدات الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا في حال التصعيد حول أوكرانيا، يكمن في منع الرد الروسي على عسكرة أوكرانيا وتبرير استغلالها.

وكتب على "تيليغرام": "العقوبات المعلنة بصوت عال من قبل التحالف الغربي ضد روسيا يجب أن تمنع أي رد فعل روسي على ضخ السلاح إلى أوكرانيا واستغلالها من قبل دول الحلف.. هذه هي وجهة نظرهم الرئيسية".

وأعلن الغرب خلال الأشهر القليلة الماضية أن "روسيا تعد لأعمال هجومية" في أوكرانيا، وهدد باتخاذ إجراءات تقييدية صارمة، فيما نفت موسكو مرارا هذه المزاعم وأشارت إلى أنه "من غير المجدي التواصل بلغة العقوبات".

وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف في وقت سابق أن "روسيا لم تهدد الشعب الأوكراني أبدا".

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "الوضع يتصاعد بشكل متعمد وله تأثير سلبي على اقتصاد بلاده"، مطالبا بالتهدئة وعدم التخويف من غزو روسيا لأوكرانيا، حيث لا تلمس كييف نية روسيا الاعتداء.

المصدر: "نوفوستي"