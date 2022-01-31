إصابة وزيرة الخارجية البريطانية بفيروس كورونا عشية زيارتها المزمعة إلى كييف

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس عن إصابتها بفيروس كورونا، عشية زيارتها المقررة إلى العاصمة الأوكرانية كييف الثلاثاء مرافقة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقالت تراس في تغريدة عبر "تويتر" إنها خضعت لفحص كورونا وجاءت نتيجته إيجابية، مشيرة إلى أنها تلقت 3 جرعات من اللقاح المضاد للفيروس وستعمل من المنزل أثناء فترة الحجر.

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وكانت تراس خالطت نوابا في مجلس العموم البريطاني قبل ساعات قليلة من إعلانها إصابتها.

وقال مكتب جونسون إنه "كان من المفترض أن ترافق تراس رئيس الوزراء في رحلته إلى أوكرانيا في الأول من فبراير"، فيما يخضع المصابون بكورونا في المملكة المتحدة للحجر الصحي 7 أيام.

وتعتزم تراس زيارة موسكو بعد حوالي أسبوعين لإجراء محادثات مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: "تاس"