استطلاع: سكان معظم الدول الأوروبية الكبرى يعارضون إرسال قوات بلدانهم إلى أوكرانيا

أظهر استطلاع للرأي نظمته شركة YouGov البريطانية أن سكان معظم الدول الأوروبية الكبرى يعارضون إرسال قوات بلدانهم إلى أوكرانيا.

وحسب نتائج الاستطلاع، فإن أكبر نسبة معارضة لإرسال القوات "لحماية أوكرانيا" تم تسجيلها في ألمانيا، حيث يعارض ذلك 52% ممن تم استطلاع آرائهم، مقابل 23% من المؤيدين.

وفي إيطاليا عارض إرسال القوات 40% مقابل 24%، وفي السويد 39% من المعارضين مقابل 27%، وإسبانيا 37% مقابل 28%، وفي فرنسا 36% مقابل 26%.

وسجلت في بريطانيا نسبة متقاربة ممن يعارضون ويؤيدون إرسال القوات إلى أوكرانيا، حيث صوت بـ"لا" 32% وبـ"نعم" 30%.

وفي الدنمارك تقدم مؤيدو إرسال القوات إلى أوكرانيا على معارضيه بـ38% مقابل 29%.

أما في الولايات المتحدة فبلغت نسبة مؤيدي مساعدة أوكرانيا وإرسال القوات 35%، ومعارضي ذلك 28%.

المصدر: سبوتنيك