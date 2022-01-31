ستولتنبرغ: الناتو أكد بوضوح استعداده للحوار مع روسيا

صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف أكد بوضوح استعداده للحوار مع روسيا.

وقال ستولتنبرغ في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن "الحشد العسكري من قبل روسيا غير قابل للتفسير وغير مبرر. ولذلك ينبغي على روسيا تفسيره ووقف التصعيد والدخول في حوار سياسي جدي مع الناتو وحلفائه".

إقرأ المزيد

وتابع: "أكدنا بوضوح أننا مستعدون له".

وفي هذا السياق اعتبرت ستولتنبرغ عقد اجتماع لمجلس روسيا – الناتو "خطوة صائبة باتجاه خفض التوترات والبحث عن حلول سياسية".

وأشار إلى أن الناتو يعتبر "الحشد العسكري الروسي" المزعوم "أكبر من نوعه منذ عهد الحرب العالمية الثانية"، مضيفا أن الحلف "لا يمكن ألا يرد على ذلك".

وكانت روسيا قد أكدت مرارا أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا لا تمثل أي خطر على أحد، وأنها لا تخطط للهجوم على أي دولة.

المصدر: تاس