عالم وبائيات إيطالي: وداعا لبطاقة المرور الخضراء في الربيع

أعرب ماتيو باسّيتي مدير عيادة الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو في جنوة عن ثقته بأن بلاده ستقول وداعا لبطاقة المرور الخضراء الربيع المقبل.

وقال في حديث لصحيفة "ليبيرو" الإيطالية: "لقد سئم الناس ولم يعد بإمكانهم الاستمرار على هذا النحو.. لذا أحث الساسة على توخي الحذر، لأن المواطن السائم في ظل المرض المعدي، أكبر خطر قد تواجهه، حيث لن يتقيد بأي قواعد".

وأضاف أنه "يجب تشييد نصب تذكاري للإيطاليين حيث تم تطعيم 90٪ منهم، والنسبة المئوية مستمرة في النمو.. لقد احترمنا جميع القواعد، لكن الناس على الرغم من ذلك يقاومون القيود التي يتم فرضها بلا معنى".

وأشار إلى "الحد الأقصى البالغ 5 آلاف متفرج في الملاعب، كما أنه ليس من الواضح سبب تحديد هذا العدد في ملعب سان سيرو الذي يتسع لـ80 ألفا... يبدو أننا سنعود سريعا إلى نسبة 50٪ من السعة، وعلى أي حال لا معنى لذلك، نظرا لأنه في دور السينما والمسارح والصالات الداخلية يتم قبول السعة الإجمالية".

وذكر باسّيتي بأن الكمامة لم تعد قابلة للاحتمال في الهواء الطلق... دعونا نتخلص منها! فرنسا ستلغيها اعتبارا من الثلاثاء المقبل، وتخلوا عنها في معظم أنحاء إسبانيا أيضا، فلا أفهم لماذا يجب أن تستمر إيطاليا باستخدامها؟".

وخلص إلى القول إنه إذا استمرت البيانات الخاصة بحالات العدوى والاستشفاء بالانخفاض في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة القادمة سيحتم ذلك رفع القيود، وعلى الأقل تلك، الأكثر غرابة منها.

وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء