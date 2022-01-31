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بريطانيا.. تقرير حول حفلات "داونينغ ستريت" يندد "بأخطاء القيادة" في رئاسة الحكومة

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بريطانيا.. تقرير حول حفلات
Gettyimages.ru
"داونينغ ستريت"
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أعلنت كبيرة موظفي الحكومة البريطانية سو غراي أن تقريرا داخليا حول الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة، خلص إلى وقوع "أخطاء في القيادة والتقدير" في داونينغ ستريت.

وأشارت غراي إلى محدودية ما يمكنها التصريح به في ما يتعلق بالتقرير الذي طال انتظاره، بعدما أطلقت شرطة مدينة لندن تحقيقا خاصا في الفضيحة.

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وفي التقرير الواقع في 12 صفحة نددت غراي بـ"استهلاك مفرط للكحول" في مناسبات عدة أقيمت في داونينغ ستريت حينما كانت عامة الشعب خاضعة لقيود صارمة تحظر إقامة المناسبات الاجتماعية.

وجاء في التقرير الذي تسلمه رئيس الوزراء بوريس جونسون صباح الاثنين "حصلت إخفاقات في القيادة وفي التقدير من جانب أفرقاء عدة في داونينغ ستريت ورئاسة الحكومة في أوقات مختلفة.. بعض الأحداث ما كان يجب أن يسمح بحصولها".

وتابع أن "أحداث أخرى ما كان يجب أن تنظم بالشكل الذي نظمت فيه".

وتجري الشرطة تحقيقا في 12 حدثا مع احتمال فرض غرامات على مشاركين فيها بينهم جونسون لانتهاكهم الأنظمة التي كانت مفروضة لاحتواء كوفيد-19 في السنتين الماضيتين.

وواجه رئيس الوزراء مطالب بالاستقالة على خلفية "فضيحة الحفلات"، ومن المقرر أن يدلي بكلمة في البرلمان يرد فيها على ما توصل إليه التقرير.

المصدر: أ ف ب

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