الولايات المتحدة.. الإبلاغ عن عبوات ناسفة في جامعات البلاد

أفادت وسائل إعلام أمريكية بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغات بزرع عبوات ناسفة في العديد من الكليات والجامعات المعروفة تاريخيا بأنها للأمريكيين من أصول إفريقية في جميع أنحاء البلاد.

وفي جامعة "بوي ستيت" في ولاية ماريلاند، تم الإبلاغ عن وجود قنبلة عند حوالي الساعة 8:30 صباحا، وعلى الأثر حضرت الشرطة فيما تقوم الكلاب وفرقة المتفجرات بمسح الحرم الجامعي.

وقالت الجامعة في تغريدة عبر "تويتر": "نظرا لتهديد وجود قنبلة في الحرم الجامعي، سيتم إغلاق جامعة BSU مؤقتا اليوم 31 يناير 2022. يعمل أفراد الطوارئ على تتقييم الوضع. ينصح جميع الأشخاص في الحرم الجامعي بتأمين الحماية في مكانهم حتى يتم توفير مزيد من المعلومات".

Due to a bomb threat on campus, BSU will be closed temporarily today January 31, 2022. Emergency personnel are evaluating the situation. All persons on campus are advised to shelter in place until further information is available. (1/2) pic.twitter.com/wXeAoQEaiH — Bowie State University (@BowieState) January 31, 2022

كما تلقت ست كليات وجامعات معروفة تاريخيا بأنها للأمريكيين من أصول إفريقية تهديدات بوجود قنابل صباح اليوم وهي Southern University and A&M، جامعة هوارد، جامعة بيثون كوكمان، جامعة ولاية ألباني، جامعة ولاية بوي، جامعة ولاية ديلاوير.

A bomb threat has been issued to Albany State University's academic buildings. Students and Employees should not report to campus until notice. Once the investigation is complete the campus community will be notified. Read more https://t.co/eQbcyS6F2xpic.twitter.com/bAdFONOcRU — Albany State University (@AlbanyStateUniv) January 31, 2022

Southern University and A&M College received a bomb threat this morning, Monday, January 31, 2022. The BR Land Mass has been placed in lockdown status. Classes have been canceled and students are to remain in their dorm rooms until an all-clear is issued. — Southern University (@SouthernU_BR) January 31, 2022

وتلقت إدارة شرطة العاصمة واشنطن بلاغا عن قنبلة في مبنى إداري غير مأهول في جامعة هوارد حوالي الساعة 4:30 صباح اليوم الاثنين.

واستجابت شعبة المتفجرات وقامت بمسح المبنى، لكن لم يتم العثور على أي شيء.

SAFETY ALERT – Bomb Threat



The Metropolitan Police Department (MPD) and the Howard University Department of Police are investigating a bomb threat made this morning at approximately 4:35 a.m. pic.twitter.com/W8bkR0UbCR — @150Bison (@150Bison) January 31, 2022

المصدر: wusa9