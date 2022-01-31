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الولايات المتحدة.. الإبلاغ عن عبوات ناسفة في جامعات البلاد

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الولايات المتحدة.. الإبلاغ عن عبوات ناسفة في جامعات البلاد
AP
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغات بزرع عبوات ناسفة في العديد من الكليات والجامعات المعروفة تاريخيا بأنها للأمريكيين من أصول إفريقية في جميع أنحاء البلاد.

وفي جامعة "بوي ستيت" في ولاية ماريلاند، تم الإبلاغ عن وجود قنبلة عند حوالي الساعة 8:30 صباحا، وعلى الأثر حضرت الشرطة فيما تقوم الكلاب وفرقة المتفجرات بمسح الحرم الجامعي.

وقالت الجامعة في تغريدة عبر "تويتر": "نظرا لتهديد وجود قنبلة في الحرم الجامعي، سيتم إغلاق جامعة BSU مؤقتا اليوم 31 يناير 2022. يعمل أفراد الطوارئ على تتقييم الوضع. ينصح جميع الأشخاص في الحرم الجامعي بتأمين الحماية في مكانهم حتى يتم توفير مزيد من المعلومات".

كما تلقت ست كليات وجامعات معروفة تاريخيا بأنها للأمريكيين من أصول إفريقية تهديدات بوجود قنابل صباح اليوم وهي Southern University and A&M، جامعة هوارد، جامعة بيثون كوكمان، جامعة ولاية ألباني، جامعة ولاية بوي، جامعة ولاية ديلاوير.

وتلقت إدارة شرطة العاصمة واشنطن بلاغا عن قنبلة في مبنى إداري غير مأهول في جامعة هوارد حوالي الساعة 4:30 صباح اليوم الاثنين.

واستجابت شعبة المتفجرات وقامت بمسح المبنى، لكن لم يتم العثور على أي شيء.

المصدر: wusa9

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