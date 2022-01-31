موسكو: مجلس الأمن في وضع صعب على خلفية هستيريا الغرب حول أوكرانيا

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، أن المجلس في وضع صعب على خلفية هستيريا الغرب تجاه أوكرانيا.

وقال: "ندعو الجميع للتحلي بالمبدئية وعدم استخدام منصة مجلس الأمن لبث الادعاءات".

وأضاف: "تأجيج الهيستيريا يؤذي أوكرانيا نفسها، والتي طلب رئيسها فلاديمير زيلينسكي الكف عن ذلك".

من جهتها أكدت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أن بلادها "رصدت تحركات روسية على الحدود مع أوكرانيا".

وقالت: "تلقينا طلبا للمساعدة من أوكرانيا وقدمنا مساعدات بقيمة 200 مليون دولار".

وشددت، على أن "الولايات المتحدة لا تريد مواجهة عسكرية بسبب أوكرانيا".

وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول أوكرانيا في مدينة نيويورك، بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وأشارت غرينفيلد في وقت سابق إلى أنه "من المقرر أن يسلط الاجتماع الضوء على الأزمة الأوكرانية"، فيما تتوقع الولايات المتحدة أن "توضح روسيا ممارساتها تجاه أوكرانيا" خلال الاجتماع.

ووصف النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي الاجتماع بأنه "حيلة علاقات عامة، ومخز لسمعة مجلس الأمن".

المصدر: RT