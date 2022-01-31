ألمانيا.. إصابة المستشار السابق شرودر وزوجته بكورونا
Legion-Media AEDT / SplashNews.Com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/saiu
أعلنت سيو يونغ كيم شرودر زوجة المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر إصابتها وزوجها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنهما لا يعانيان أعراضا خطرة.
وكتبت عبر "إنستغرام": "لسوء الحظ، أصبنا بالعدوى، لكننا لا نعاني أعراضا خطيرة".
وأضافت: "حصلنا على لقاحات معززة ضد كورونا".
وترأس شرودر البالغ 77 عاما الحكومة الألمانية بين 1998 و2005.
المصدر: "نوفوستي"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.