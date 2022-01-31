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ألمانيا.. إصابة المستشار السابق شرودر وزوجته بكورونا

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ألمانيا.. إصابة المستشار السابق شرودر وزوجته بكورونا
Legion-Media AEDT / SplashNews.Com
المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر وزوجته سيو يونغ كيم شرودر - أرشيف
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أعلنت سيو يونغ كيم شرودر زوجة المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر إصابتها وزوجها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنهما لا يعانيان أعراضا خطرة.

وكتبت عبر "إنستغرام": "لسوء الحظ، أصبنا بالعدوى، لكننا لا نعاني أعراضا خطيرة".

وأضافت: "حصلنا على لقاحات معززة ضد كورونا".

وترأس شرودر البالغ 77 عاما الحكومة الألمانية بين 1998 و2005.

المصدر: "نوفوستي"

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