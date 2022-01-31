وسائل إعلام: انقلابيو بوركينا فاسو نصّبوا زعيمهم رئيسا للجمهورية وقائدا عاما للجيش

نصّب المتمردون في بوركينا فاسو اليوم الاثنين زعيمهم المقدم هنري داميبا رئيسا للدولة وقائدا عاما للقوات المسلحة، حسبما أفادت وسائل الإعلام.

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وقال موقع "بوركينا 24" الإخباري المحلي إن "الحركة الوطنية للحماية الاستعادة" أعلنت في بيان متلفز اليوم الاثنين المقدم بول هنري داميبا رئيسا لـ(بوركينا) فاسو وقائدا عاما للقوات المسلحة.

وأضاف الموقع أنه بموجب البيان نفسه، "تم وقف أداء صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والمدير العام للاستخبارات ونائبه".

والجمعة الماضي أعلن داميبا (41 عاما)، زعيم الانقلاب الذي أطاح بسلطة الرئيس روك مارك كابوري، في 24 يناير، أن البلاد ستعود إلى النظام الدستوري عندما "تتوفر الظروف المناسبة لذلك". وفي أول خطاب له بعد الانقلاب تعهد داميبا بالعمل على "إعادة بناء" الدولة والأمة في بوركينا فاسو، داعيا "القوى الحية" في وطنه إلى صياغة "خارطة طريق" من أجل " تصحيح المسار".

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المصدر: "بوركينا 24" + وكالات