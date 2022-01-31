CNN: سيارة كامالا هاريس مرت بالقرب من قنبلة يوم اقتحام الكابيتول

قالت مصادر مطلعة لشبكة CNN إن سيارة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرت بالقرب من قنبلة في اليوم الذي تم فيه اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وذكرت المصادر أن هاريس وصلت إلى مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في واشنطن عند حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت الشرقي مع موكبها عبر المرآب المؤدي إلى ساحة انتظار السيارات بالقرب من المكان الذي اكتشفت فيه قوات انفاذ القانون القنبلة الأنبوبية.

وأشارت الـCNN إلى أن "الغموض كان محيطا بمكان وجود هاريس وتحركاتها في 6 يناير 2021، ولم يكن وجودها في مقر اللجنة معروفا حتى وقت سابق من هذا الشهر، عندما تم الإعلان عن القليل من التفاصيل حول إجلائها من المقر بعد دقائق من اكتشاف قنبلة أنبوبية في مكان قريب".

ووفقا للجدول الزمني الداخلي لشرطة الكابيتول الأمريكية، تمت إجلاء "شخصية" لم يذكر اسمها من مبنى مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في حوالي الساعة 1:14 مساء، أي بعد سبع دقائق من بدء شرطة الكابيتول التحقيق في القنبلة.

وقال مصدر في إنفاذ القانون مطلع على الحدث للشبكة إن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، الذي كان مسؤولا عن حماية هاريس في ذلك اليوم، أجرى مسحا على الجزء الداخلي من المبنى والممر ومكان انتظار السيارات والمداخل والمخارج قبل وصولها، مشيرا إلى أنه "تم إجلاء هاريس عبر طريق آخر بعيد عن القنبلة".

المصدر: CNN