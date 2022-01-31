لندن: جونسون سيتحدث مع بوتين بالهاتف ثم يلتقي زيلينسكي في أوكرانيا

قال المتحدث باسم ديوان داونينغ ستريت 10، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يأمل بإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين.

وذكر ممثل ديوان رئيس الحكومة البريطانية، أن الحديث سيتركز خلال ذلك على الوضع في أوكرانيا.

وأشار الممثل البريطاني، إلى أن جونسون سيتوجه في اليوم التالي، 1 فبراير، إلى أوكرانيا، ليلتقي رئيسها فلاديمير زيلينسكي.

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وسترافق رئيس الوزراء البريطاني في زيارته إلى كييف، وزيرة الخارجية إليزابيث تراس.

المصدر: تاس