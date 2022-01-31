اصطدام سفينتين قبالة السواحل الهولندية

قالت خدمات الطوارئ في هولندا إن سفينتين اصطدمتا قبالة سواحل البلاد في بحر الشمال الذي اجتاحته عاصفة وبدأت المياه تغرق إحداهما، ما أدى إلى عملية إجلاء.

وقال إدوارد زويتسر، المتحدث باسم شركة "رويال داتش لايف بوت"، إن سفينة شحن تسمى "جوليتا دي" وعلى متنها 18 من أفراد الطاقم اصطدمت بقارب آخر على بعد نحو 32 كيلومترا، غرب ميناء إيجمودين. كما تضرر القارب الآخر لكنه تمكن من مواصلة رحلته.

وأعلن أن السفينة عانت من "أضرار تشكل خطرا مباشرا على طاقمها الـ18 الذين كانوا على متنها"، مشيرا إلى أن ثلاث مروحيات كانت في طريقها إلى السفينة.

وقال خفر السواحل الهولندي إن مروحية البحث والإنقاذ الأولى وصلت إلى مكان الحادث وبدأت في إخراج الطاقم من السفينة. دون تقديم المزيد من التفاصيل.

المصدر: AP