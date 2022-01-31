صحيفة: إدارة بايدن حضرت لفرض عقوبات ضد أعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية الروسية

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعدت لفرض عقوبات ضد أعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية الروسية في حالة "غزو روسي" لأوكرانيا.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن "الأشخاص الطبيعيين الذين حددناهم (من أجل إدراج أسمائهم في قائمة العقوبات) قريبون من الكرملين ولهم دور في اتخاذ قرارات حكومية أو يكونون على علاقة - على الأقل - بتصرفات الكرملين المزعزعة للاستقرار".

وذكرت "فاينانشيال تايمز" أن التقييدات قد تشمل أيضا زوجات هؤلاء الأشخاص وأبناءهم.

وكان الكرملين أعلن مرارا أن روسيا لا تنوي غزو أوكرانيا، وأكدت موسكو على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، أنها لن تقدم على الحرب إن لم تفرض عليها، لكنها جاهزة لكافة السيناريوهات.

المصدر: "تاس"