 
مباشر

زاخاروفا: محادثة هاتفية بين لافروف وبلينكين غدا

أخبار العالم

زاخاروفا: محادثة هاتفية بين لافروف وبلينكين غدا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sags

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه ستتم غدا الثلاثاء، محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين.

وأشارت زاخاروفا في حديث للصحفيين، إلى أنه لا توجد أي خطط بعد لعقد لقاء شخصي بين الوزيرين.

إقرأ المزيد
بيسكوف: لقاء لافروف وبلينكن سمح بمناقشة المواقف المتباينة لروسيا والولايات المتحدة
بيسكوف: لقاء لافروف وبلينكن سمح بمناقشة المواقف المتباينة لروسيا والولايات المتحدة

في وقت سابق، قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند في في حديث مع شبكة "سي بي إس": "من المرجح أن يجري وزير الخارجية أنطوني بلينكين محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الأسبوع المقبل".

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا