زاخاروفا: محادثة هاتفية بين لافروف وبلينكين غدا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه ستتم غدا الثلاثاء، محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين.

وأشارت زاخاروفا في حديث للصحفيين، إلى أنه لا توجد أي خطط بعد لعقد لقاء شخصي بين الوزيرين.

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في وقت سابق، قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند في في حديث مع شبكة "سي بي إس": "من المرجح أن يجري وزير الخارجية أنطوني بلينكين محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الأسبوع المقبل".

المصدر: نوفوستي