 
مباشر

فرنسا.. رفع دعوى ضد عقد بين شركة "فايزر" والدولة بعد إصابة طفل بالعمى عقب تلقيه جرعة لقاح كورونا

أخبار العالم

فرنسا.. رفع دعوى ضد عقد بين شركة
YouTube
المحامي الفرنسي إريك لانزاروني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sagc

رفع المحامي الفرنسي إريك لانزاروني دعوى قضائية ضد عقد موقع بين شركة "فايزر" والدولة الفرنسية بعد إصابة طفل بالعمى شبه التام عقب تلقيه الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا.

إقرأ المزيد
خبراء يحذرون: حبوب فايزر لعلاج كوفيد قد تكون محفوفة بالمخاطر عند تناولها مع أدوية أخرى
خبراء يحذرون: حبوب فايزر لعلاج كوفيد قد تكون محفوفة بالمخاطر عند تناولها مع أدوية أخرى

وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس" أوضح لانزاروني أن أحد موكليه، وهو طفل يبلغ 13 عاما من عمره فقد 90% من بصره بعد 5 أيام من تلقيه الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكورونا من شركة "فايزر".

وأضاف المحامي أنه صدم بالعثور على بند في العقد بين الشركة والمفوضية الأوروبية يعفي "فايزر" من المسؤولية عن حدوث أعراض جانبية غير مرغوب فيها لدى متلقي اللقاح.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا