فرنسا.. رفع دعوى ضد عقد بين شركة "فايزر" والدولة بعد إصابة طفل بالعمى عقب تلقيه جرعة لقاح كورونا
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رفع المحامي الفرنسي إريك لانزاروني دعوى قضائية ضد عقد موقع بين شركة "فايزر" والدولة الفرنسية بعد إصابة طفل بالعمى شبه التام عقب تلقيه الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" المضاد لكورونا.
وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس" أوضح لانزاروني أن أحد موكليه، وهو طفل يبلغ 13 عاما من عمره فقد 90% من بصره بعد 5 أيام من تلقيه الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكورونا من شركة "فايزر".
وأضاف المحامي أنه صدم بالعثور على بند في العقد بين الشركة والمفوضية الأوروبية يعفي "فايزر" من المسؤولية عن حدوث أعراض جانبية غير مرغوب فيها لدى متلقي اللقاح.
المصدر: RT
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