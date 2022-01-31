 
مباشر

كينيا.. مصرع 10 أشخاص إثر اصطدام مركبة بعبوة ناسفة

أخبار العالم

كينيا.. مصرع 10 أشخاص إثر اصطدام مركبة بعبوة ناسفة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/safs

أفاد مسؤول محلي، بأن عشرة أشخاص لقوا حتفهم، اليوم الاثنين، إثر اصطدام مركبة بعبوة ناسفة زرعت على طريق سريع شمال شرقي كينيا.

إقرأ المزيد
الجيش الصومالي يواصل عملياته ضد حركة
الجيش الصومالي يواصل عملياته ضد حركة "الشباب" ويدمر عدة قواعد تابعة لها

وقال القائد الإقليمي للمنطقة الشمالية الشرقية في كينيا، جورج سيدا، إن الانفجار وقع خارج بلدة مانديرا.

وقال شهود عيان إن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بسبب إصابة عدة أشخاص بجروح بليغة.

وتشتبه الشرطة في وقوف "حركة الشباب" المتطرفة وراء الحادث، حيث تنشط الجماعة المتطرفة في المنطقة بعد عبور مسلحيها من دولة الصومال القريبة.

وقالت الشرطة إن المهاجمين فروا نحو الحدود.

المصدر: AP

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا