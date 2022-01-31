كينيا.. مصرع 10 أشخاص إثر اصطدام مركبة بعبوة ناسفة

أفاد مسؤول محلي، بأن عشرة أشخاص لقوا حتفهم، اليوم الاثنين، إثر اصطدام مركبة بعبوة ناسفة زرعت على طريق سريع شمال شرقي كينيا.

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وقال القائد الإقليمي للمنطقة الشمالية الشرقية في كينيا، جورج سيدا، إن الانفجار وقع خارج بلدة مانديرا.

وقال شهود عيان إن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بسبب إصابة عدة أشخاص بجروح بليغة.

وتشتبه الشرطة في وقوف "حركة الشباب" المتطرفة وراء الحادث، حيث تنشط الجماعة المتطرفة في المنطقة بعد عبور مسلحيها من دولة الصومال القريبة.

وقالت الشرطة إن المهاجمين فروا نحو الحدود.

المصدر: AP