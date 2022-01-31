بيسكوف: بوتين سيعلق على رد الغرب على مقترح الضمانات الأمنية الروسية عندما يرى ضرورة ذلك

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، سيعلق على الرد الأمريكي ورد الناتو، على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية، عندما يعتبر ذلك ضروريا.

في وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن السفير الأمريكي لدى موسكو جون ساليفان، سلمها يوم الأربعاء رد الولايات المتحدة الخطي على المقترحات الأمنية التي تقدمت بها روسيا.

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وذكرت الوزارة أن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، استقبل ساليفان "بطلب منه"، واستلم منه الرد الخطي الأمريكي على مشروع الاتفاق الثنائي، الذي تقدم به سابقا الطرف الروسي بشأن الضمانات الأمنية.

المصدر: نوفوستي