بيسكوف: تصريح لندن حول العقوبات المحتملة هجوم واضح على قطاع الأعمال

وصف الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تصريح وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، حول احتمال فرض عقوبات على الشركات الروسية بأنه هجوم غير مقنع على قطاع الأعمال.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "كانت وزيرة الخارجية البريطانية تتحدث عن عقوبات ما. أعتقد أنه يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية، لأن العقوبات هي إجراء شرعي يصادق عليه مجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "وفي هذه الحالة يدور الحديث عن هجوم غير مقنع على قطاع الأعمال".

وأشار إلى أن تصريحات لندن حول احتمال فرض عقوبات على رجال الأعمال الروس تقوض الجاذبية الاستثمارية لبريطانيا، متابعا أنها تظهر أيضا سياسة لندن غير المتوقعة.

المصدر: تاس