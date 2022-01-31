أرفع مسؤول عربي مسلم في صفوف الشرطة الإسرائيلية يعتزل الخدمة بسبب واقعة قبل عام ونصف

قرر أرفع مسؤول عربي مسلم في صفوف الشرطة الإسرائيلية، الجنرال جمال حكروش، اعتزال الخدمة على خلفية انتقادات وجهت إليه على أداء مهامه في مسرح جريمة وقعت قبل عام ونصف.

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وأبلغ حكروش، المفتش العام للشرطة الجنرال كوبي شابتاي بقراره اعتزال الخدمة في صفوف الشرطة.

وقالت الشرطة، في بيان، إنه اتفق خلال اجتماع عقد أمس بين الجنرال حكروش ومفتش الشرطة العام الجنرال يعاكوف شبتاي على أن يترك الأول منصبه على الفور.

المصدر: timesofisrael

ورأى وزير الأمن الداخلي عومير بار ليف، أن الميجر جنرال حكروش اتخذ قرارا صائبا باعتزاله الخدمة. وقال: "لحكروش الباع الطويل في الخدمة وما من حادث يمكنه محو عطائه".

وكانت الشرطة الإسرائيلية، فتحت تحقيقا بحق الجنرال جمال حكروش، بعد الكشف عن فيديو يظهره وهو يقفز فوق ضحية طعن أثناء مغادرة مسرح جريمة وقعت في كفر كنا عام 2020، دون أن يقدم لها الإسعافات اللازمة.

وأوضحت أن المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، شكل طاقما لاستقصاء حقائق الواقعة برئاسة ضابط الشرطة المتقاعد، المحامي أهارون أكسول، الذي تولى في الماضي قيادة الشرطة في منطقة تل أبيب ورئاسة شعبة العمليات في الشرطة.

المصدر: "مكان"+ RT