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خامنئي يزور مرقد الإمام الخميني وروضة "الشهداء" (صور)

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خامنئي يزور مرقد الإمام الخميني وروضة
Globallookpress Iranian Supreme Leader'S Office
المرشد الإيراني علي خامنئي
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زار المرشد الإيراني، علي خامنئي، مرقد الإمام الخميني وروضة "الشهداء"، بمناسبة الذكرى الـ43 لانتصار "الثورة الإسلامية" في إيران.

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ونشرت حسابات علي خامنئي (باللغة العربية والإنجليزية) صورا لزيارته وصلاته في المرقد والمقابر.

المصدر: RT

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