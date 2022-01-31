خامنئي يزور مرقد الإمام الخميني وروضة "الشهداء" (صور)
Globallookpress Iranian Supreme Leader'S Office
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زار المرشد الإيراني، علي خامنئي، مرقد الإمام الخميني وروضة "الشهداء"، بمناسبة الذكرى الـ43 لانتصار "الثورة الإسلامية" في إيران.
ونشرت حسابات علي خامنئي (باللغة العربية والإنجليزية) صورا لزيارته وصلاته في المرقد والمقابر.
زيارة مرقد الإمام الخميني (قده) وروضة الشهداء في الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الإسلامية.#عيد_الثورة_الإسلاميةpic.twitter.com/efxtgSMR1L— الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) January 31, 2022
Just days before the 43rd anniversary of the victory of the Islamic Revolution, Imam Khamenei visits the tombs of Imam Khomeini and the martyrs who defended Islam and Iran pic.twitter.com/E0r6nwnN6q— Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 31, 2022
المصدر: RT
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