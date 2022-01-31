ألمانيا.. مقتل شرطيين بإطلاق نار خلال دورية روتينية وفرار الجناة
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قتل ضابطا شرطة في إطلاق نار، أثناء قيامهما بدورية روتينية في غرب ألمانيا، فيما أفيد بفرار مطلقي النار.
وقالت شرطة مدينة كايزرسلاوترن، إن الضابطين كانا يقومان بتفتيش مروري بالقرب من كوسيل في حوالي الساعة 4:20 صباحا عندما وقع إطلاق النار.
وأضافت: "إن الجناة فروا من مكان الحادث، مشيرة إلى أنها لا تملك أي وصف لهم، ولا تفاصيل عن السيارة التي استخدموها أو الاتجاه الذي فروا إليه".
وذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، أنه عندما وصلت تعزيزات الشرطة إلى مكان الحادث، كان الأوان قد فات، وكان الضبطان قد فارقا الحياة.
المصدر: the independent
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