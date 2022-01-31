ألمانيا.. مقتل شرطيين بإطلاق نار خلال دورية روتينية وفرار الجناة
Globallookpress
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قتل ضابطا شرطة في إطلاق نار، أثناء قيامهما بدورية روتينية في غرب ألمانيا، فيما أفيد بفرار مطلقي النار.
وقالت شرطة مدينة كايزرسلاوترن، إن الضابطين، وهما رجل وامرأة، كانا يقومان بتفتيش مروري بالقرب من بلدة كوسيل في حوالي الساعة 4:20 صباحا، عندما وقع إطلاق النار.
وأضافت: "إن الجناة فروا من مكان الحادث"، مشيرة إلى أنها لا تملك أي وصف لهم، ولا تفاصيل عن السيارة التي استخدموها أو الاتجاه الذي فروا إليه.
وأعلنت أنها أطلقت عملية واسعة في جنوب غرب البلاد للبحث عن المهاجمين المتوارين.
المصدر: AFP
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