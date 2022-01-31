 
مباشر

ألمانيا.. مقتل شرطيين بإطلاق نار خلال دورية روتينية وفرار الجناة

أخبار العالم

ألمانيا.. مقتل شرطيين بإطلاق نار خلال دورية روتينية وفرار الجناة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/saeq

قتل ضابطا شرطة في إطلاق نار، أثناء قيامهما بدورية روتينية في غرب ألمانيا، فيما أفيد بفرار مطلقي النار.

إقرأ المزيد
مكالمة من رجل مخمور تقود الشرطة الألمانية إلى
مكالمة من رجل مخمور تقود الشرطة الألمانية إلى "مذبح نازي"

وقالت شرطة مدينة كايزرسلاوترن، إن الضابطين، وهما رجل وامرأة، كانا يقومان بتفتيش مروري بالقرب من بلدة كوسيل في حوالي الساعة 4:20 صباحا، عندما وقع إطلاق النار.

وأضافت: "إن الجناة فروا من مكان الحادث"، مشيرة إلى أنها لا تملك أي وصف لهم، ولا تفاصيل عن السيارة التي استخدموها أو الاتجاه الذي فروا إليه.

وأعلنت أنها أطلقت عملية واسعة في جنوب غرب البلاد للبحث عن المهاجمين المتوارين.

المصدر: AFP

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا