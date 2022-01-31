الخارجية الأمريكية تدين الهجوم الحوثي على الإمارات

دانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، الهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على أبو ظبي، والذي تزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى الإمارات.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عبر موقع تويتر: "ندين الهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على أبو ظبي. بينما يزور الرئيس الإسرائيلي الإمارات العربية المتحدة لبناء الجسور وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، يواصل الحوثيون شن هجمات تهدد المدنيين".

We condemn the latest Houthi missile attack on Abu Dhabi. While Israel’s president is visiting the UAE to build bridges and promote stability across the region, the Houthis continue to launch attacks that threaten civilians. — Ned Price (@StateDeptSpox) January 31, 2022

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخا باليستيا أطلق من اليمن.

المصدر: RT