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الأرصاد الجوية الأمريكية تحذر من احتمال "سقوط الإغوانا" بسبب البرد في فلوريدا

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الأرصاد الجوية الأمريكية تحذر من احتمال
AP
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حذرت الأرصاد الجوية الأمريكية من أن انخفاض درجة الحرارة في ولاية فلوريدا قد يؤدي إلى تجمد حيوانات الإغوانا وبالتالي سقوطها من الأشجار.

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وجاء في بيان صدر عن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ميامي وفلوريدا الجنوبية ونشر على صفحتها على "تويتر": "إن الإغوانا هي حيوان بدم بارد. إنها تبطئ أو تصبح غير متحركة عندما تنخفض درجة الحرارة إلى 40 درجة (فهرنهايت، ما يزيد قليلا عن 4 درجات مئوية) وأقل. ويمكنها أن تسقط من الأشجار لكنها لن تمت".

من جهتها أوضحت عالمة الحيوان، ستيسي كوين، في بث قناة "WPBF" أن "الإغوانا" تنام في أغصان الأشجار، ولم تعد قادرة على الصمود في البرد وبالتالي تسقط في كثير من الأحيان.

وانخفضت درجة الحرارة في فلوريدا الجنوبية أمس الأحد إلى 4 درجات تحت الصفر. ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة في الأيام القريبة القادمة.

وقال خبراء محليون إن هذه الكارثة الطبيعية التي تشمل منطقة يقطنها حوالي 50 مليون أمريكي، نشأت في منطقتي ساوث كارولينا ونورث كارولينا واتجهت شمالا على طول ساحل المحيط الأطلسي - عبر ديلاوير ونيوجيرسي ونيويورك إلى ولايات نيو إنغلاند.

المصدر: نوفوستي

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