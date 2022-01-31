الرئيس الإسرائيلي يلتقى ممثلي الجالية اليهودية في الإمارات

التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وعقيلته، خلال زيارتهما إلى أبو ظبي، بممثلي الجالية اليهودية الإماراتية.

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وأعرب هرتسوغ عن شكره، لولي العهد الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، واصفا إياه بأنه "قائد جريء ومذهل، وحصلت منه على الكثير من الإلهام خلال لقائي به لبضع ساعات اليوم".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

كما شكر الرئيس الإسرائيلي، رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على تحقيق اتفاقات "إبراهيم".

وأوضح أنه إلى جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعمل القيادة الإسرائيلية على توقيع اتفاقيات تطبيع مع المزيد من الدول الإسلامية.

من جهته، قال الحاخام إيلي أبادي، الحاخام الكبير في المجلس اليهودي الإماراتي، لـ"تايمز أوف إسرائيل": "لقد كان من المؤثر رؤية رئيس دولة إسرائيل هنا في دولة عربية لأول مرة في التاريخ".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

ونقل أبادي، عن هرتسوغ قوله لقادة المجتمع اليهودي، إن اجتماعه غير المقرر في القصر الخاص لمحمد بن زايد، كان "دافئا للغاية وصريحا وغير رسمي".

وأضاف أبادي، إنه أخبر الرئيس الإسرائيلي، "كيف نعيش بشكل جيد في الإمارات العربية المتحدة، وكيف نشعر بالحماية".

يذكر أنه هناك حوالي 500 يهودي في الإمارات العربية المتحدة، وفقا لتقدير أبادي.

وأكد أن زيارة هرتسوغ "تمنحنا شعورا بالاعتراف، وشعورا بالقبول، وشعورا بالتمثيل. إنه شعور جيد".

يذكر أن هرتسوغ وزوجته، وصلا أمس إلى أبو ظبي، في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: times of israel