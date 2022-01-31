الجيش الروسي ينشر في بيلاروس مراكز قيادة لاختبار قوات الرد الاتحادية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحدات الدائرة العسكرية الشرقية بدأت بنشر مراكز قيادة ميدانية متنقلة في ميادين التدريب في بيلاروس في إطار اختبار قوات الرد الاتحادية.

وأضافت الوزارة، في بيانها اليوم: "بدأت وحدات الدائرة العسكرية الشرقية، بعد إعادة انتشارها في بيلاروس في إطار اختبار قوات الرد الاتحادية، بنشر مراكز قيادة ميدانية متنقلة في ميادين التدريب. وقامت قوات الإشارة بتشكيل منظومة موحدة لقيادة وتوجيه القوات".

وتابع البيان: "تم تزويد كل هذه المنظومة بقنوات اتصال سلكية ولاسلكية آمنة محمية".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات الدفاع الجوي توفر الحماية من هجوم جوي للعدو المفترض.

في وقت سابق، نفذت وحدات من الدائرة العسكرية الشرقية الروسية عملية إعادة انتشار في بيلاروس وانتقلت إلى هناك بالسكك الحديدية وبواسطة قوافل من الشاحنات عن طريق البر وكذلك بالجو.

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وسيتم اختبار قوات الرد السريع لدولة الاتحاد، على مرحلتين. المرحلة الأولى - حتى 9 فبراير - تتضمن إعادة انتشار وإنشاء مجموعات من القوات على أراضي بيلاروس خلال أقصر مدة ممكنة، وحماية والدفاع عن المرافق الحكومية والعسكرية المهمة، وحماية الحدود الجوية للدولة الاتحادية.

خلال المرحلة الثانية، في الفترة من 10 فبراير إلى 20 فبراير، سيتم إجراء المناورات المشتركة "حزم الاتحاد 2022".

المصدر: تاس