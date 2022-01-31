بعد تجربة صاروخية.. واشنطن تدعو كوريا الشمالية لمفاوضات مباشرة
وجهت الولايات المتحدة نداء مباشرا لكوريا الشمالية للانضمام إلى مفاوضات مباشرة حول برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية من دون شروط مسبقة.
وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس بايدن للصحفيين: "نعتقد أنه من المناسب تماما والصحيح أن نبدأ في إجراء بعض المناقشات الجادة".
وأضاف أن الاختبار الأخير لكوريا الشمالية كان جزءا من نمط "مزعزع للاستقرار بشكل متزايد" وانتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالتالي القانون الدولي.
وتحدث المسؤول بعد أن أجرت كوريا الشمالية أكبر تجربة صاروخية لها منذ عام 2017، واعتبر الإطلاق خطوة أقرب إلى استئناف التجارب بعيدة المدى.
وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن الولايات المتحدة في عهد جو بايدن سعت مرارا وتكرارا لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية ولكن تم رفضها.
وعقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ثلاث قمم مع دونالد ترامب لكن المحادثات لم تحقق مطلب كيم برفع العقوبات.
المصدر: وكالات + وسائل إعلام أمريكية
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