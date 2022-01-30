البرلمان اليوناني يفشل مذكرة حجب الثقة عن الحكومة على خلفية العاصفة الثلجية

أفشل البرلمان اليوناني مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة المحافظة طرحت بسبب طريقة مواجهتها الفوضى التي نجمت عن العاصفة الثلجية القوية الاثنين الماضي.

وسقطت المذكرة التي طرحها زعيم أبرز حزب معارض أليكسيس تسيبراس بفارق تسعة أصوات، إذ صوت 142 نائبا لصالحها في البرلمان المؤلف من 300 مقعد.

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وكان تسيبراس رئيس الوزراء السابق الذي هزمه كيرياكوس ميتسوتاكيس في انتخابات 2019، ندد بطريقة تعامل الحكومة مع العاصفة الثلجية التي طاولت أثينا وأجزاء أخرى من اليونان.

وتوجه إلى ميتسوتاكيس خلال الجلسة البرلمانية قائلا: "استقل ووجه دعوة إلى انتخابات"، متهما الحكومة بالفشل في إدارة أزمة وباء كورونا أيضا وفي استجابتها لارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف أن "اليونان بحاجة لحكومة نزاهة وديمقراطية وتقدم".

وتعرّضت الحكومة لانتقادات شديدة بسبب كيفية تعاملها مع "الفوضى العارمة" التي شهدها طريق أثينا الدائري حيث تقطعت السبل ليل الثلاثاء بنحو 3500 سائق سيارة بسبب تساقط الثلوج.

واستغرق الأمر ثلاثة أيام لكي تبدأ العاصمة التي شلت بسبب الثلج الذي ترك أيضا أكثر من 200 ألف منزل ومتجر بدون كهرباء، باستعادة حياتها الطبيعية.

بدأت أثينا باستعادة حياتها الطبيعية تدريجا الخميس، بعد ثلاثة أيام من العاصفة التي أصابتها بالشلل.

المصدر: "أ ف ب"