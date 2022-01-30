الجيش الفرنسي يعلن مقتل 60 مسلحا في بوركينا فاسو
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أعلن الجيش الفرنسي مقتل 60 مسلحا شمال بوركينا فاسو بعملية قادتها القوات البوركينية بإسناد من وحدات فرنسية تابعة لعملية "برخان".
وقالت هيئة الأركان "لأربع مرات، بين 16 و23 يناير 2022، حددت قوات بوركينا فاسو ووحدات برخان مواقع مجموعات مختلفة من الإرهابيين ثم حيّدتهم"، لافتة إلى "مقتل ما مجموعه 60 إرهابيا".
المصدر: "أ ف ب"
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