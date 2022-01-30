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البنتاغون: خطر هجمات "داعش" في سوريا والعراق ما زال قائما

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البنتاغون: خطر هجمات
Globallookpress Lisa Ferdinando/Dod
المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي
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أشار المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن التهديد الصادر عن تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، ما زال قائما.

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وقال كيربي لقناة "فوكس نيوز" اليوم الأحد: "لا نريد تمدد رقعة النزاع لكن هدفنا في البنتاغون يكمن في إبقاء التركيز على التهديد الإرهابي النابع من داعش في سوريا وفي العراق أيضا بصراحة القول".

وجدد دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة مطالبة موسكو جميع القوات الأجنبية المنتشرة بشكل غير قانوني في سوريا بالانسحاب الفوري من هناك.

وقال: "من الواضح أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع مكافحة الإرهاب حتى على المستوى المحلي، ناهيك عن النطاق العالمي"، مشددا على أن "روسيا لن تتوقف عن مكافحة الإرهاب في سوريا بالتعاون مع سلطاتها".

المصدر: "تاس"

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