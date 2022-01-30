سياسي ألماني: تسليح أوكرانيا يفتح علينا بابا قد لا نتمكن من إغلاقه

جدد الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لارس كلينغبايل رفض حزبه توريد أسلحة ألمانية إلى أوكرانيا في ظل الأزمة الحالية، مشددا على ضرورة الحوار الدبلوماسي مع روسيا.

وقال في حديث للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (ZDF)، إن "هذه الخطوة ستؤدي بنا نحن في الموقف الحالي إلى فتح باب ربما لن نتمكن من إغلاقه".

وأضاف: "المهم الآن هو إجراء محادثات دبلوماسية مع الجانب الروسي حول كيفية تجنب حربا في قلب أوروبا"، معربا عن ثقته بأن "تزويد أوكرانيا بالسلاح سيمثل إشارة خاطئة تماما".

وفي ما يتعلق بطلب إستونيا الحصول على تصريح من الحكومة الألمانية لتوريد مدافع "هاوتزر" تعود إلى مخزون أسلحة قديمة من ألمانيا الشرقية سابقا إلى أوكرانيا، قال: "لا أؤيد توريد أسلحة إلى مناطق الأزمات بغض النظر عن البلد الذي تأتي منه".

وبشأن الانتقادات التي وجهها المستشار الأسبق غيرهارد شرودر لأوكرانيا، أكد كلينغبايل على أن "قيادة الحزب ترى أن التصعيد الحالي مصدره روسيا"... نحن نأخذ على محمل الجد تماما ما يحدث. هذا الموقف يمثل وضعا مأساويا في قلب أوروبا".

المصدر: "د ب أ"