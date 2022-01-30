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سيناتور أمريكي لا يستبعد فرض عقوبات "استباقية" ضد روسيا

أخبار العالم

سيناتور أمريكي لا يستبعد فرض عقوبات
Globallookpress Alex Brandon - Pool via CNP
السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز
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لم يستبعد السيناتور روبرت مينينديز عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إمكانية فرض عقوبات "استباقية" ضد روسيا على خلفية التوتر حول أوكرانيا.

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وقال لشبكة CNN اليوم الأحد: "بعض العقوبات يمكن أن يتم فرضها مسبقا"، دون أن يوضح ما هية الإجراءات التي يعنيها، لكنه قال إن التصعيد الأمني حول أوكرانيا سيسفر عن "عقوبات مدمرة تسحق الاقتصاد الروسي".

وكان الكرملين أعلن مرارا أن روسيا لا تنوي غزو أوكرانيا، وأكدت موسكو على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، أنها لن تقدم على الحرب إن لم تفرض عليها، لكنها جاهزة لكافة السيناريوهات، وبانتظار الرد الأمريكي على مطالبها للضمانات الأمنية في أوروبا.

المصدر: "كومسومولسكايا برافدا"

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