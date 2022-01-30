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باكستان.. مسلحون يقتلون قسّا ويجرحون آخر

أخبار العالم

باكستان.. مسلحون يقتلون قسّا ويجرحون آخر
AFP
أفراد من الجيش الباكستاني A+AA-
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أعلنت الشرطة الباكستانية أن مسلحين قتلوا قسّا مسيحيا وأصابوا آخر أثناء عودتهما إلى منزليهما من قداس الأحد في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد.

وقالت الشرطة إنها راجعت كاميرات المراقبة لتحديد موقع المهاجمين الذين قال شهود عيان إنهم فروا على دراجات نارية.

وذكر الضابط إقبال شاه أن الأب ويليام سراج 75 عاما، أصيب بعدة رصاصات وتوفي على الفور في كمين في حي غلبهار بينما تلقى الأب نعيم باتريك العلاج لفترة وجيزة في المستشفى لإصابته بطلق ناري في يده ولم يصب كاهن ثالث في السيارة بأذى.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها في الهجوم، في أحدث هجوم على الأقلية المسيحية الصغيرة في باكستان التي استهدفها المسلحون عدة مرات في السنوات الأخيرة.

وستقام مراسم تشييع الأب سراج يوم الاثنين في كنيسة جميع القديسين في بيشاور والتي تعرضت لهجوم عنيف عام 2013، أسفر عن مقتل أكثر من 70 مصليا وإصابة 100 بجروح.

المصدر: "أسوشيتد برس" 

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