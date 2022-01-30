الكمامات التركية تثير جدلا بين نواب البرلمان اليوناني

أحدثت الكمامات المصنوعة في تركيا جدلا بين نواب البرلمان اليوناني وقال رئيس البرلمان إنه لم "يلاحظ في البداية أن منشأ الكمامات تركي إلا بعد وصولها" وفق ما أفادت وكالة "الأناضول".

وأفادت وسائل إعلام يونانية بأن النائبة عن "الحزب الشيوعي" ليانا كانلل "انتقدت توزيع كمامات تركية على نواب البرلمان".

وقالت كانللي في كلمتها بالبرلمان إن "الكمامات الموزعة بالبرلمان تركية المنشأ وهذا ليس سيئا ولكن يبدو أن المصالح تعبر من تركيا إلى اليونان في حين لا يستطيع المهاجرون العبور".

وفي تصريح لرئيس البرلمان اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، للإعلام المحلي قال إن "شركة ألمانية فازت بمناقصة توريد الكمامات للبرلمان".

وأشار إلى أن "البرلمان لم يلاحظ في البداية أن مكان مصنع الشركة الألمانية كان في تركيا إلا بعد وصولها إلى اليونان وملاحظة أن الكمامات صنعت في تركيا".

وأوضح أن "البرلمان قد يلجأ إلى الاتفاق مع شركة بديلة لتوريد الكمامات إليه في المرات المقبلة".

يذكر أن علاقات تركيا واليونان الجاران برا وبحرا تتوتر بين الحين والآخر، بسبب جملة من المشاكل والقضايا.

المصدر: الأناضول