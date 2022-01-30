بالفيديو.. طائرة صينية تتعرض لحادث خطير في مطار شيكاغو

أظهر مقطع فيديو لحظة انزلاق طائرة جامبو تابعة للخطوط الجوية الصينية واصطدامها بعربة أمتعة بمطار أوهير الدولي في شيكاغو بالولايات المتحدة خلال العاصفة الثلجية يوم الجمعة الماضي.

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وفقا لـ"WGNTV"، وقع الحادث نحو الساعة الـ6:30 صباحا (بالتوقيت المحلي)، إذ ظهر مقطع فيديو طائرة الشحن وهي تنزلق عبر المطار المغطى بالثلوج وتحطم العربة، مما أدى إلى تطاير الثلوج وغيرها من الحطام في الهواء.

هذا وأفادت قناة "فوكس 32" بأن أحدا لم يصب بأذى، ولكن أحد محركات الطائرة قد تضرر.

#Ongoing: a China Airlines Cargo B-747 [B-18715] is damaged in an incident in Chicago (US). Aircraft was taxiing at O'Hare, at night in snowy weather, when it collided with a container. Pictures show damage to the #2 engine. Updates when possible. Source @DonBlock7, @JacdecNewpic.twitter.com/RyYQhBFPM9 — Air Disasters #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) January 29, 2022

المصدر: "نيويورك بوست"