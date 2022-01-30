الناتو: لا نعرف النوايا الحقيقية لروسيا فيما يتعلق بأوكرانيا

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الأحد، إن التحالف لا يعرف ما هي النوايا الحقيقية للحكومة الروسية فيما يتعلق بأوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرغ، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ردا على سؤال حول ما إذا كان "تهديد الغزو الروسي" سيقع لا محالة: "هناك غموض، ولدينا عدم يقين بشأن نوايا روسيا تجاه أوكرانيا".

في ذات الوقت، أكد ستولتنبرغ أن الحلف لا يخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا، في حالة نشوب صراع عسكري بين كييف وموسكو.

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وأضاف الأمين العام، أن الناتو سيركز بدلا من ذلك على إمداد أوكرانيا بالأسلحة وصياغة إجراءات العقوبات ضد روسيا الاتحادية.

المصدر: تاس