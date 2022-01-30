كوريا الجنوبية.. تشكيل فرق تحقيق جديدة مكلفة بالاستجابة لجرائم المطاردة والعنف الجنسي

شكلت وكالة الشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية، فرق تحقيق جديدة مكلفة بالاستجابة لجرائم المطاردة والعنف الجنسي، وفقا لما أفاد به مسؤولون اليوم الأحد.

وأعاد مكتب التحقيقات الوطني التابع للوكالة تنظيم قسم التحقيق في جرائم القاصرين والعنف القائم على النوع الاجتماعي في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أربع فرق فرعية، للاستجابة لجرائم المطاردة والعنف الجنسي والعنف المنزلي وجرائم الإساءة.

وقال مسؤول: "منذ تطبيق قانون مكافحة المطاردة الجديد في أكتوبر من العام الماضي، تم تكليف القسم بمعالجة قضايا جرائم المطاردة وجرائم العنف خلال المواعدة".

وأضاف أن الوحدات تم إنشاؤها للتعامل بشكل أفضل مع الجرائم البشعة والوحشية التي صدمت البلاد في الأشهر الأخيرة.

وفي الشهر الماضي، راجعت شرطة سيئول جميع قضايا المطاردة والجرائم الجنسية المعلقة مرة أخرى، للتحقق مما إذا كان الضحايا تحت الحماية الكافية بعد وقوع حالتين وفاة مؤخرا إلقي فيهما اللوم على فشل الشرطة في توفير الحماية اللازمة.

ووفقا للشرطة، بلغ عدد البلاغات عن بالجرائم المتعلقة بالمطاردة من وقت إنفاذ قانون مكافحة المطاردة في أواخر أكتوبر وحتى نهاية عام 2021، 7,538 حالة، بزيادة أربعة أضعاف مقارنة بالعام السابق.

المصدر: "يونهاب"