السفير التركي يحدد شرط فتح قنصلية بلاده في مدينة بنغازي الليبية

أكد السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلمز، رغبة واستعداد بلاده لإعادة افتتاح قنصليتها في مدينة بنغازي، المغلقة منذ العام 2014، شرط أن تكون "الظروف مواتية".

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وخلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مسؤولين من بلدية بنغازي، قال كنعان يلمز: "تركيا راغبة ومستعدة لإعادة افتتاح قنصليتها العامة في مدينة بنغازي من جديد عندما تكون الظروف مواتية".

وعن استئناف الرحلات الجوية إلى مطار بنينا الدولي، أوضح يلمز أن "فريقا فنيا من شركة الخطوط الجوية التركية سيزور المطار قريبا، وسيعد تقريرا بخصوص جاهزيتها لاستئناف الرحلات"، مشددا على "عزم بلاده على إعادة الرحلات الجوية متى كان المطار جاهزا".

وفي إطار الإجابة حول التواجد التركي في ليبيا، أكد كنعان يلمز أن "هذا التواجد يأتي انطلاقا من مذكرة التفاهم العسكري الموقعة في العام 2019".

وتابع السفير التركي: "قواتنا تقدم الاستشارات والتدريب للعناصر الليبي..وعدم اعتماد مجلس النواب لهذه المذكرة يعتبر شأنا تشريعيا داخليا في ليبيا".

وكان يلمز قد وصل على رأس وفد يضم دبلوماسيين ورجال أعمال، صباح أمس السبت، إلى مدينة بنغازي والتقى عددا من أعضاء مجلس النواب، ومسؤولين بالبلدية.

المصدر: "الوسط" الليبية