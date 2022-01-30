ترامب: الجمهوريون سيطالبون الصين بتعويضات عن الوباء إذا فازوا في الانتخابات
AP
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الحكومة في حال فوز الجمهوريين في الانتخابات، ستطالب الصين بتسديد مليارات الدولارات كتعويض عن انتشار فيروس كورونا.
وأضاف ترامب في كلمة ألقاها أمام أنصاره في مدينة كونروي (تكساس) يوم أمس: "سنحاسب الصين على إطلاق الفيروس، وسنحاسبهم بتريليونات الدولارات على الأضرار والمعاناة التي تسببوا فيها".
بالإضافة إلى ذلك، قال ترامب إنه في حال فوز الجمهوريين، سيستأنف العمل في بناء الجدار على الحدود الجنوبية للبلاد، والذي، بحسب قوله، "سيكون جاهزا في غضون ثلاثة أسابيع".
المصدر: تاس
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