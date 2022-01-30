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إيرلندا ترحب بقرار موسكو نقل منطقة تدريبات البحرية الروسية

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إيرلندا ترحب بقرار موسكو نقل منطقة تدريبات البحرية الروسية
Sputnik
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رحب وزير خارجية ودفاع إيرلندا سيمون كوفيني بقرار موسكو نقل تدريبات البحرية الروسية في شمال شرق المحيط الأطلسي إلى خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده.

وقال كوفيني في تغريدة على تويتر: "كتبت هذا الأسبوع إلى زميلي وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وطلبت منه إعادة النظر في إجراء التدريبات البحرية قبالة ساحل بلادنا. ومساء اليوم تلقيت رده الدي أكد نقل التدريبات الروسية إلى خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلادنا. أرحب بهذا الرد".

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وذكر الوزير، أنه لا يملك معلومات عن المنطقة التي نقلت إليها التدريبات الروسية.

وأضاف الوزير: "بالتأكيد، هناك قضية أكثر جدية وخطورة تتعلق بأوكرانيا. نحن نشارك مثل جميع الدول الأوروبية في البحث عن طريقة لحل التناقضات من خلال الوسائل الدبلوماسية ومن خلال الحوار السياسي، وليس الحرب".

ووفقا له، سيتسبب اندلاع النزاع المسلح في أوكرانيا بإلحاق ضرر جسيم بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وهو ما "لا تريده دبلن تحت أي ظرف من الظروف".

المصدر: تاس

 

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