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أردوغان يعين وزيرا للعدل بعد استقالة عبد الحميد غل من منصبه

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أردوغان يعين وزيرا للعدل بعد استقالة عبد الحميد غل من منصبه
AFP نائب رئيس الوزراء السابق بكر بوزداغ
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عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نائب رئيس الوزراء السابق بكر بوزداغ وزيرا للعدل خلفا للوزير المستقيل عبد الحميد غل، الذي طلب إعفاءه من مهامه.

وتم تعيين بوزداغ الذي شغل أيضا المنصب ذاته في حكومات سابقة، بقرار رئاسي نشر بالجريدة الرسمية الصادرة فجر السبت، حمل توقيع أردوغان.

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وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن اتهامات "بتسييس القضاء في تركيا لصالح أردوغان" وُجهت إلى الوزير المستقيل غل، وأضافت أن "أقسى العقوبات بحق المعارضة صدرت في عهده عقب محاولة انقلاب منتصف 2016".

وكان غل احتفظ بمنصبه إلى جانب وزير الداخلية سليمان صويلو، بعد فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية عام 2018.

 

المصدر: وكالة "الأناضول" + صحيفة "زمان"

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