أردوغان يصدر مرسوما حول البرامج التلفزيونية المخالفة لـ"القيم الأساسية" في تركيا

وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه البرامج التلفزيونية المخالفة لـ"القيم الأساسية" للبلاد.

وورد في مرسوم صدر عن الرئيس التركي اليوم السبت "أن القرار يهدف إلى القضاء على الآثار الضارة للبرامج التلفزيونية ذات المحتوى الأجنبي وحماية الثقافة التركية".

وجاء في المرسوم: "سيتم اتخاذ جميع الاحتياطات ضد البرامج التي تؤثر سلبا على الأسرة والأطفال والشباب من خلال القوانين التركية والدستور".

كما نص على "حماية الأطفال والشباب من الرسائل التي تنقل عبر رموز محددة دون الخوض في التفاصيل".

ووصف إلهان تاسكي العضو في الرقابة الإعلامية من حزب المعارضة الرئيسي هذه الخطوة بأنها "تعميم للرقابة وينتهك الدستور الذي يضمن حماية حرية الاعلام".

ويأتي المرسوم في أعقاب إطلاق قناة "فوكس" التركية اقتباسا من برنامج "ذا ماسكد سينغر" الذي يقوم المشاهير فيه بأدائهم متنكرين وتعرض لانتقادات عبر الإنترنت بسبب محتواه الذي وصف بـ"الشيطاني والوثني".

وصنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" تركيا في المرتبة 153 من 180 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021.

ويقبع ما لا يقل عن 34 إعلاميا خلف القضبان، وفق اتحاد الصحفيين في تركيا.

المصدر: "أسوشيتد برس"